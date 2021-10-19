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Не учла совета Хромченко: Проскурякова отметилась в джемпере оттенка фуксии антитрендового силуэта

Александр Рогов советовал в этом сезоне свободные и полуприлегающие модели.

Не учла совета Хромченко: Проскурякова отметилась в джемпере оттенка фуксии антитрендового силуэта
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото: Global look press

Юлия Проскурякова обнародовала в личном блоге фото с прогулки. На снимке артистка позирует со счастливой улыбкой на лице в облегающем джемпере оттенка фуксии, сочетав его с белыми джинсами.

Тон фуксии в этом сезоне в тренде, замечала ранее Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор», и он всегда привлекает к себе внимание. Однако стилист не советовала его примерять блондинкам, поскольку его сочность могут вынести только жгучие брюнетки. Светловолосые же на фоне такой одежды способны потеряться.

А вот о джемперах, которые сейчас актуальны, рассказывал Александр Рогов в эфире проекта СТС «Рогов в деле». Он рекомендовал в этом сезоне либо свободные, либо полуприлегающие кофты. Джемперы и свитера по фигуре — это антитренд.

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"модный провал"Александр Роговчто модноЭвелина ХромченкоЮлия Проскурякова