Передумала: бывшая жена Шаляпина сбежала из-под венца с кольцом за 3 млн

Бизнес-леди Лариса Копенкина получила всеобщую популярность после того, как вышла замуж за Прохора Шаляпина. Их брак с солидной разницей в возрасте не обсуждал разве что ленивый. После двух лет совместной жизни пара рассталась.

Недавно стало известно, что Копенкина вновь собирается замуж. Ее избранником стал криптовалютчик Василий Райский. О свадьбе пары стало известно месяц назад, а запланирована она была на 23 октября. К торжеству Лариса покупала свадебное платье за 180 тысяч рублей и кольцо почти за три миллиона. Однако в назначенный час в ЗАГСе она не появилась.

«Что случилось, никто так и не понял. Лариса даже не удосужилась позвонить: прислала краткое сообщение, мол, я улетела, разберись с гостями и прочим. Вся подготовка пошла прахом! Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашенных друзей, обзванивать прессу… Просто кошмар! При этом Василий тоже ничего не объясняет, похоже, для него поступок Лары — настоящий шок», — рассказала «Комсомольской правде» подруга Копенкиной Диана Бичарова.

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Напомним, что бывший муж Ларисы Копенкиной – Прохор Шаляпин в конце сентября стал вдовцом.

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