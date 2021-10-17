«С милейшей женщиной»: Прохор Шаляпин остался без ума от пожилой дамы на своем концерте

Артист ищет утешения после смерти жены в зрителях и творчестве.

В последних Stories личного микроблога музыканта Прохора Шаляпина появилась запись с концерта в Комсомольске-на-Амуре. Примечательно, что там исполнитель восхитился своей пожилой поклонницей.

Фолловеры Шаляпина заметили, что у артиста есть свой типаж при выборе любимой женщины. 37-летний певец питает слабость к женщинам, которые старше него. Исполнитель встречался с 66-летней бизнесвумен Ларисой Копенкиной. А после женился на 47-летней Татьяне Дэвис.

А недавно артист пришел в восторг от одной из поклонниц во время гастрольного тура. Артист исполнил песню с фанаткой и даже поцеловал ее на прощание.

«С милейшей женщиной спели дуэтом», – отметил Прохор и показал свою новую подругу.

Пожилая дама была одета в бордовый жакет с белыми и черными полосками и широкие брюки. Волосы поклонницы Шаляпина были собраны в аккуратный низкий пучок.

Фанатка Прохора с большой серой сумкой в одной руке размахивала свободной в такт мелодии песни. «Милейшая женщина» очень старалась, исполняя композицию вместе с любимым артистом. Этим дама и понравилась вдовцу.

Напомним, ранее Прохор Шаляпин запечатлелся в вагоне поезда. Артист совсем не улыбался, хотя и говорил о радостных ощущениях на концерте в Хабаровске.

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