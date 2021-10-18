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Кольцо за три миллиона и дорогое платье: Лариса Копенкина выходит замуж

Бывшая жена Прохора Шаляпина готовится к пышной свадьбе.

Кольцо за три миллиона и дорогое платье: Лариса Копенкина выходит замуж
Лариса Копенкина. Фото: Global Look Press

Лариса Копенкина получила всенародную известность в 2013-м, когда вышла замуж за Прохора Шаляпина. Их брак продержался два года. В эти дни бизнес-леди готовится к очередной свадьбе. Ее избранником стал криптовалютчик Василий Райский.

Лариса Копенкина
Лариса Копенкина. Фото: «Комсомольская правда»

Свадьба Ларисы и Василия состоится 23 октября. Счастливая невеста уже выбрала платье и получила кольцо с бриллиантами. Стоимость наряда составляет 186 тысяч рублей, а аксессуар оценивается почти в три миллиона.

Кольцо Ларисы Копенкиной
Кольцо Ларисы Копенкиной. Фото: «Комсомольская правда»

Как уверяет жених, денег на дорогие подарки хватает: мол, несколько лет назад он удачно вложился в криптовалюту, и теперь его можно назвать даже не миллионером, а долларовым миллиардером. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Лара КопенкинаЛариса КОПЕНКИНАПрохор ШаляпинСвадьба