«Быть альфонсом – не самое плохое призвание»: Прохор Шаляпин отрицает, что живет за счет богатых женщин

Прохор Шаляпин стал вдовцом в конце сентября. Его покойная жена Татьяна Дэвис была дамой состоятельной. В Канаде у нее была сеть адвокатских контор. Артист считает, что жить за счет женщины — не самое страшное в жизни.

«Быть альфонсом — не самое плохое призвание в жизни. Я за счет женщины никогда не жил. Я всегда зарабатывал и зарабатываю свои деньги, и они у меня были всегда свои», — сказал Шаляпин в YouTube-шоу «Народный опрос».

Также Прохор отметил, что все его женщины были молодыми.

Напомним, Татьяна Дэвис, которой по одним источникам было 42 года, а по другим — 47, умерла от коронавируса в США.

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