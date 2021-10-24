«Мне можно все, я богиня!»: Макеева на пляже восхитилась своей насыщенной жизнью

Только недавно Анастасия Макеева с новым мужем побывала на Мальдивах. Там актриса изучала психологию в компании звездного специалиста. После этого пара решила устроить себе еще один отпуск. В эти дни актриса и строитель наслаждаются отдыхом в Греции.

В своем инстаграм Анастасия поделилась снимком, на котором позировала на побережье, восхитившись свей насыщенной жизнью.

«Какая же я красивая! Просто богиня! Ах, как русские женщины себя недооценивают и почему-то у нас принято прибедняться и быть, как все и скромной. А я решила «мне можно все», я уникальная и несу в мир красоту! Я певица, актриса, телеведущая и создатель своего уникального бренда», — написала Макеева.

Напомним, в мае звезда театра вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал строитель из Словении Роман Мальков.

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