«Не расстаемся ни на день мы с тобой»: Макеева в бикини понежничала с мужем на Мальдивах

На дня Анастасия Макеева объявила своим фанатам о том, что улетает на Мальдивы. На курортных островах актриса решила постигать азы квантовой психологии в обществе звездного психолога. Свободное от занятий время звезда проводит в компании мужа на пляже.

В своем инстаграм она поделилась кадрами, на которых понежничала в объятиях Романа Малькова.

«Не расстаемся ни на день мы с тобой год и 2,5 месяца и даже ночевал ты под окнами больницы, когда я не могла быть дома. Мы не расстаемся никогда. Я никогда даже не мечтала, что судьба подарит мне такой ценный подарок, человека, с которым я могу быть круглосуточно и так хорошо, душевно и тепло. Сегодня пять месяцев, как я твоя жена и я желаю нам, чтобы мы так же сладко встретили и золотую свадьбу. Люблю тебя», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия и Роман познакомились в прошлом году на даче у звезды. Бизнесмен-строитель приехал из Словении. В мае они сыграли свадьбу в Крыму.

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