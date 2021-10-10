«Важно не где, а с кем»: Макеева не устает признаваться четвертому мужу в чувствах

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили пять месяцев семейной жизни. В эти дни пара находится на Мальдивах, где актриса постигает азы психологии под руководством звездного специалиста. В своем инстаграм она поделилась снимком с курорта и в очередной раз призналась в чувствах мужу.

«В определенном возрасте начинаешь понимать, что важно не где, а с кем. Я благодарю Бога каждый день за такой бесценный подарок. Любовь реально может превратить жизнь в жизнь, а ее отсутствие в кошмар. Сейчас сошлись два мира, мир любви и мир уникальной природы. Спасибо вселенной за это чудо», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия и Роман познакомились в прошло году на даче у звезды театра. В мае они сыграли роскошную свадьбу в Крыму и обвенчались.

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