«Горжусь тобой, сын»: старший наследник Романа Малькова дебютировал на сцене колледжа

Старший сын строителя Романа Малькова Андрей сыграл на рояле в честь Дня учителя в своем колледже. Его отец Роман Мальков разместил в Instagram видеозапись.
«Концерт ко дню учителя. Андрюха Мальков дебютировал на сцене своего колледжа. Горжусь тобой — сын. Пришлось тебе помотаться на репетиции, но оно того стоило. Браво!»
«Молодец, Андрей. Красиво играет», «Главное, чтобы не растерял, что было вложено в него мамой», «Это его же мама на уроки музыки водила», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Андрей Мальков живет в доме своего отца и актрисы Анастасии Макеевой. При этом у Андрея напряженные отношения с мамой.
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