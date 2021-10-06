«Горжусь тобой, сын»: старший наследник Романа Малькова дебютировал на сцене колледжа

Старший сын строителя Романа Малькова Андрей сыграл на рояле в честь Дня учителя в своем колледже. Его отец Роман Мальков разместил в Instagram видеозапись.

«Концерт ко дню учителя. Андрюха Мальков дебютировал на сцене своего колледжа. Горжусь тобой — сын. Пришлось тебе помотаться на репетиции, но оно того стоило. Браво!» Роман Мальков

«Молодец, Андрей. Красиво играет», «Главное, чтобы не растерял, что было вложено в него мамой», «Это его же мама на уроки музыки водила», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Мальков живет в доме своего отца и актрисы Анастасии Макеевой. При этом у Андрея напряженные отношения с мамой.

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