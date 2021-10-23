«Такие выходные мне нравятся»: Водянова и Арно провели время с детьми на природе во Франции

Модель призналась, что скучает по старшему сыну Лукасу. Лишь его не хватало на фото с прогулок по полям и лесам.

Наталья Водянова не скрывает, что любит проводить время с семьей. Модель давно живет в Париже, но она часто приезжает на родину. Этой осенью ей довелось принять участие в Неделе моды. Она несколько раз выходила на подиум. Однако напряженная работа в итоге на ней сказалась, поэтому Наталья решила отдохнуть и провела время с мужем Антуаном Арно в Венеции. Но накануне она воссоединилась с детьми.

У Водяновой есть трое детей от первого брака: Лукас, Нева и Виктор. Также нынешнему мужу она подарила двоих сыновей Максима и Романа, но их модель показывает редко. В этом году Лукас покинул дом, так как уехал учится в престижный вуз. Поэтой причине его не было с мамой на прогулке, которую она устроила с мужем 23 октября. Они наслаждались красотами природы за городом во Франции.

Наталья предстала в джинсах, жакете в клетку и плюшевой панамке. Она позировала то с возлюбленным, то с подросшей дочкой, которая была в платье и толстовке. А вот младшие сыновья облачились в резиновые сапоги. Все они гуляли по полям и лесам.

«Такие выходные мне нравятся и мой любимый осенний сезон. Мы скучаем по тебе, Лукас» — написала модель.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у Водяновой растет красивая дочка. «Нева выглядит как девушки на Руси, при этом современно. У нее какая то необычная красота», «Как быстро Нева выросла, красавица», «Малыши такие милые», «Идеальная семья», «Наталья, это так красиво», «Вы окружены прекрасным», — прокомментировали пост подписчики.

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