«Трендовые цвета этой осени»: Водянова в кожаном плаще и брюках клеш прогулялась с Арно

Наталья Водянова является известной российской моделью. С 17 лет она строит карьеру и теперь знакома с большинством именитых дизайнеров. Наталья живет в Париже со своими детьми. У нее есть Лукас, Нева и Виктор от первого брака, а также Максим и Роман, которых она родила от миллиардера Антуана Арно. Влюбленные вместе 10 лет, но свадьбы сыграли только год назад.

Этой осенью Водянова появилась на Неделе моды. Она даже сама выходила на подиум. А вот свободное время модели нравится проводить с родными. Зачастую она гуляет в жакете и мини-юбке с собакой. Также ей часто доводится сопровождать мужа на светских раутах. Но накануне пара прилетела в Венецию. Они устроили свидание. Наталья отправилась на променад в кожаном плаще цвета карамели и кожаных брюках клеш. Пушистая мини-сумка оттенка лимона дополняла ее осенний аутфит.

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист fashion съемок Арина Николаева. Она отметила, что звезда выглядит модно.

«Супермодель Наталья Водянова порадовала нас своим новым снимком в Инстаграм. В новом луке мы можем видеть сочетание разных фактур, которые разнообразили и завершили новый образ Натальи. Кожа, которая сейчас у нас актуальна, а также же плюшевый клатч. Очень хороший выбор. Что касается цветов, использованных в образе, то и тут Наталья не прогадала и использовала трендовые цвета этой осени. Выбрав монохромный образ Наталья вытянула силуэт, также лук стройнит и без того стройную модель. До истинной парижанки не хватило лишь берета и круассана», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Арина Николаева — стилист fashion съемок. Обучалась на образовательной платформе Modeisme — персональный стилист, в онлайне школе стиля Карины Нигай Pro Fashion, а также прошла курсы на образовательной платформе Skillbox — стилист fashion съемок, и училась в школе Стиля Карины Шерер. Опыт работы — 1 год.

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