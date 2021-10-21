«С ослепительно красивой и длинноногой»: Малахов показал, как Водянова выглядела 12 лет назад

Телеведущий вспомнил время, когда ему приписывали роман с моделью и называли карликом.

Наталья Водянова является известной топ-моделью. С 17 лет она покоряет индустрию моды и дефилирует на подиумах. Уже давно девушка живет в Париже. Она дружит с именитыми дизайнерами и участвует в разных мероприятиях. При этом Наталья воспитывает пятерых детей. В первом браке у нее родились Лукас, Нева и Виктор. А уже 10 лет она счастлива с миллиардером Антуаном Арно.

Влюбленные сыграли свадьбу лишь год назад. При этом Наталья к тому моменту уже подарила ему сыновей Максима и Романа. Поклонники с интересом следят за жизнью модели и часто отмечают, что с годами она не меняется. На этот раз Андрей Малахов решил вспомнить, как работал с ней. Они вели конкурс «Евровидение». Телеведущий опубликовал фото, на котором Наталья в черном платье-рыбке позирует с ним на сцене.

Тогда у модели был яркий макияж и небрежная укладка. При этом она могла похвастаться осиной талией, как и теперь спустя 12 лет.

«Europe, stop voting now!» — объявляем мы с роскошной @natasupernova конец зрительского голосования на этом фото. Это 2009-й. Полуфинал конкурса «Евровидение» в Москве (год, когда победителем стал Александр Рыбак с хитом «Fairytale»!). Тогда западные таблоиды писали, что соведущий проявляет слишком много знаков внимания @natasupernova , а зрители и вовсе считали меня карликом: рядом с ослепительно красивой длинноногой Наташей на каблуках мои 182 см меня не спасли. Невероятно, но прошло уже 12 лет!» — написал Малахов.

Поклонники признались, что Водянова была и остается настоящей красавицей. Многие отметили, что Андрей тоже почти не изменился с тех пор. Даже прическу телеведущий смог сохранить.

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