«Королева»: Водянова в вязаном мини-платье с юбкой плиссе предстала на показе Balmain

Российская модель с Наоми Кэмпбелл, Миллой Йовович и другими манекенщицами вышла на подиум в рамках Недели высокой моды в Париже.

Наталья Водянова уже давно живет во Франции, но не забывает про свои корни. В Россию она приезжает каждый год. А недавно своих старших детей от первого брака Лукаса, Неву и Виктора она свозила в отделенные места своей родины. В 39 лет Наталья востребованная модель и до сих пор активно участвует в фотосессиях и проектах знаменитых дизайнеров. Этой осенью она также несколько раз выходила в свет с мужем миллионером Антуаном Арно.

29 сентября в Париже состоялся триумфальный показ Balmain в рамках Недели моды. Оливье Рустен отметил десятилетие в качестве креативного директора Модного дома. На этот раз Водянова была не гостьей. Она вышла на подиум, где продефилировала в вязаном мини-платье в стиле бэби-долл с юбкой плиссе Кремовый наряд дополнили туфли в тон. Модель показала свою фирменную походку, вызвав шквал аплодисментов.

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Примечательно, что также в показе приняли участие: Наоми Кэмпбелл, Милла Йовович, Карла Бруни, Наташа Поли, Лара Стоун и другие иконы мира моды. Упор в этой коллекции был сделан на вязаные модели. Многие пришли в восторг от луков грядущего сезона. А пользователи Сети одарили комплиментами Водянову. «Какая красотка», «Знай наших», «Эти ноги спасут мир», «Просто божественна», «Это надо так уметь подавать себя», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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