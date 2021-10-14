«Хочу быть такой же красивой»: Ирина Пегова похвасталась новым пальто карамельного цвета

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она любит говорить, что выросла в небольшом городе Выкса. Каждый год актриса возвращается туда и навещает родных. Многие зрители любят ее за искренность и простоту во всем. К слову, прошлой зимой она участвовала в шоу «Ледниковый период» и дошла до финала. Судьи часто восхищались тем, как она себя подает. Но после завершения проекта артистка решила похудеть.

За минувшие месяцы Ирина преобразилась. Она смогла постройнеть. В ее гардеробе много платьев в пол, а также коротки. актрисе также нравятся наряды с принтом. С наступлением осени она уехала в Минск на съемки, но не упускает возможности погулять. Накануне звезда запечатлелась в парке в клетчатом костюме. А теперь Пегова облачилась в пальто припудренного-карамельного цвета и синий брючный костюм с ботинка. Платок и сумка Louis Vuitton. дополнили ее аутфит.

«Осень продолжается! Выбор цвета пальто тоже неслучаен! Это маскировка, хочу быть такой же красивой, как осенняя листва! Снова мною любимое ателье подобрал мне новое нежное карамельное пальто», — похвасталась она.

Образ актрисы пришелся по вкусу поклонникам. Многие написали ей теплые слова. «Здорово, а я все думаю какого цвета купить пальто», «Милашечка», «Все в тон», «Очень красивое пальто», «Ирина, как же вам идут платки», «Ирина, ну что сказать — картина маслом», «Все оттенки этого комплекта вам очень к лицу, стильно», — прокомментировали пост подписчики.

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