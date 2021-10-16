Заобнимала: Кудрявцева в шелковом костюме сливочного цвета появилась на вечеринке Баскова

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Большую часть жизни она работает на ТВ. Блондинка не скрывает, что многие артисты на ее глазах повзрослели. Лера счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает трехлетняя дочка Мария. Обычно телеведущая редко выходит в свет. После работы она предпочитает отдохнуть дома в окружении родных.

Однако накануне Николая Басков отпраздновал свое 45-летие. Он устроил грандиозную вечеринку, позвав всех друзей и коллег. Его поздравили Алла Пугачева и Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Алсу с мужем, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Жасмин, а также другие известные персоны. Кудрявцева написала ему теплые слова в соцсети. Она также поделилась кадрами, на которых обнимает именинника на празднике.

50-летняя телеведущая предстала в шелковом костюме оверсайз. Струящиеся брюки палаццо визуально вытянули силуэт. Она едва смогла выпустит из своих объятий Баскова. Они много смеялись и веселились.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие оценили ее лаконичный и стильный аутфит. «Ой, ну просто девочка», «Какая лучистая улыбка», «Красота какая», «Самая элегантная ведущая», «Хороша всегда», «Очень красивая», «Николая очарован вами», «Такая вы кокетка», «Ну как можно выглядеть так молодо?», «Вы девушка и никак иначе вас не назвать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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