Юная модница в платье: Кудрявцева в сливочном костюме сводила подросшую дочку на праздник

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. В этом году она отпраздновала 50-летие. Знаменитая блондинка не перестает получать комплименты, так как выглядит моложе своих лет. Она уже давно счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария, которой уже три года. Летом пара возила кроху в Сочи, а также в Турцию. Теперь Лера много снимается, но выходные посвящает наследнице.

А накануне она сводила дочку на детский праздник. Сама Кудрявцева облачилась в костюм-тройку сливочного цвета. Наряд с жилеткой подчеркнул ее стройную фигуру. Мария в свою очередь предстала в платье цвета мокрый асфальт с аппликацией. Ее образ дополнили колготки в горох и сандалии. Мама собрала волосы девочки в два хвостика и украсила бантиками. Наследница телеведущей почти не отходила от мамы.

Поклонники восхитились скромной Марией. Многие также отметили, что она заметно подросла. Пользователи Сети одарили юную модницу комплиментами.

«Маша такая большая», «Какой классный наряд у Машеньки», «Лера, как вам идет этот цвета», «Девочка просто куколка», «Ну какие у нее бездонные глаза», «Стильное платье», «Мария такая милашка, возле мамы стоит, не уходит», «Самая красивая кроха», «Ой, скоро от женихов отбоя не будет», «Так круто вы одеваетесь и дочка красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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