«В коллекции было 300 фотографий»: Садальский показал свою карточку артиста из СССР за 17 копеек

Как рассказал актер, они продавались во всех газетных киосках.

Актер Станислав Садальский в Instagram показал свою карточку артиста СССР, которая в Советском Союзе стоила в газетных киосках 17 копеек.

«Карточки артистов в СССР продавались во всех газетных киосках. Многие, в том числе и я, деньги, которые давались родителями, бабушкой-дедушкой на буфет, тратили на эти фотки. У меня в коллекции было 300 фотографий». Станислав Садальский

Как отметил актер, даже ему удалось попасть в свое время на карточку артиста. «Попала даже моя фотка за 17 копеек, но потом наступили другие времена», — заметил Станислав Садальский.

Напомним, что Станислав Садальский — заслуженный артист РСФСР. Кроме того, он народный артист Чувашской Республики.

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