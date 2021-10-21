«Она отлично владеет языком»: Ивлеева поделилась ощущениями от поцелуя с Собчак

Звезда «Блогеров и дорог» не может забыть «близость» с бывшей женой Максима Виторгана.

В последних Stories личного микроблога блогера Насти Ивлееевой появилось откровение знаменитости по поводу ее недавнего поцелуя с Ксенией Собчак.

Бывшая жена рэпера Элджея призналась, что не пожалела о страстных танцах с телеведущей.

Напомним, недавно Настя Ивлеева во время своего экстравагантного шоу «Королевские кобры» исполнила провокационный танец с женой режиссера Константина Богомолова.

Собчак энергично скакала верхом на Ивлеевой. А затем Ксюша нежно провела рукой по интимному месту блогерши. Закрепили звезды свой эротический спектакль страстным поцелуем.

А недавно Ивлеева ответила на вопрос одного из подписчиков о поцелуе с Собчак.

«Да все круто! Она отлично владеет языком», — разоткровенничалась Настя.

Более того, Ивлеевой так понравилось целоваться с Собчак, что теперь она не готова променять Ксению Анатольевну ни на кого другого. Фанаты спросили у Насти, с кем бы она еще слилась в поцелуе из девушек.

«В России ни с кем», — ответила Ивлеева.

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