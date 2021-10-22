Поцелуй на публику: Собчак попала в очередной скандал

После скандального ДТП в Сочи, в котором погибла 35-летняя девушка, а Ксения Собчак получила сотрясение мозга, не прошло и двух недель. Но телеведущая уже успела вляпаться в очередной скандал.

На сцене шоу «Королевские кобры» Собчак слилась в страстном поцелуе с Настей Ивлеевой. Юристы разглядели в этом пропаганду нетрадиционных отношений.

«Пропаганда ЛГБТ, сопряженная с распространением в Интернете, по статье КоАП наказывается штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. И Собчак, и Ивлеева — персоны очень популярные, за которыми следят миллионы интернет-пользователей, как взрослых, так и очень юных. Соответственно, этот провокационный контент свободно могли увидеть дети до 18 и даже до 16 лет, которые захотят повторить подобный эпатаж», — рассказал «Комсомольской правде» звездный адвокат Андрей Алешкин.

По словам юриста, если полиция докажет, что Ксения и Настя все же пропагандировали нетрадиционные доказательства, то отвечать перед законом будут обе.

Добавим, что канал Насти Ивлеевой и вовсе могут заблокировать. YouTube-шоу «Королевские кобры», где переодетые в дам мужчины соревнуются в танцевальных поединках, может заинтересоваться Роскомнадзор.

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