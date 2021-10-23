«Я слишком молод»: принц Уильям не хотел жениться на Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские живут в браке десять лет и воспитывают троих детей.

Осенью 2010 года принц Уильям сделал Кейт Миддлтон долгожданное предложение руки и сердца. До этого момента они встречались почти десять лет. Оказывается, раньше делать этого наследник британского престола категорически не хотел.

«Ради Бога, мне всего 22. Я слишком молод. Я не хочу жениться пока мне не исполнится 28 или 30 лет», — цитирует ранее интервью принца Express.

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Добавим, что в 2007-м году Кейт и Уильям расстались на несколько месяцев. Но потом вновь возобновили отношения. Весной этого года герцоги Кембриджские отметили десятилетие совместной жизни. Они воспитывают троих детей – 8-летнего Джорджа, 6-летнюю Шарлотту и 3-летнего Луи.

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