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«Раньше, чем ожидалось»: принц Уильям может стать королем в ближайшее время

Внук Елизаветы II является вторым престолонаследником.

«Раньше, чем ожидалось»: принц Уильям может стать королем в ближайшее время
Принц Уильям. Фото: Global Look Press

В следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления Великобританией. Пока она не планирует покидать трон, хотя в апреле 2022-го отметит свое 96-летие. Согласно королевскому протоколу, первым в очереди на престол стоит ее старший сын – принц Чарльз, а второе место занимает ее внук, принц Уильям.

Эксперт Дебора Дэвис считает, что Уильям может стать королем уже в ближайшее время.

«Я думаю, что Уильям станет королем раньше, чем ожидалось», — цитирует Дэвис Express.

Добавим, еще летом в специальном опросе издания большая часть британцев проголосовала за то, чтобы старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза стал королем Великобритании.

Напомним, в следующем году принц Уильям отметит свое 40-летие.

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