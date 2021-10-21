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Сами справились: Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили прием в Кенсингтонском дворце в честь принцессы Дианы

Меган Маркл и принца Гарри на мероприятии не было.

Сами справились: Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили прием в Кенсингтонском дворце в честь принцессы Дианы
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Памятник принцессе Диане был открыт в Кенсингтонском дворце 1 июля, в день ее рождения. В этом году леди Ди исполнилось бы 60 лет. На мероприятии, которое прошло в закрытом режиме, были принцы Гарри и Уильям. Торжественную часть по случаю открытия статуи Кенсингтонский дворец обещал провести осенью.

Принц Уильям и принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри на открытии памятника принцессе Диане 1 июля 2021 года. Фото:
Global Look Press

Ранее сообщалось, что Гарри и Меган приедут в Лондон, чтобы также отпраздновать этот день. Но не приехали. Изначально день памяти планировали провести в сентябре, но в итоге он состоялся 19 октября.

Уильям и Кейт пригласили в Кенсингтонский дворец тех, кто принимал участие в создании памятника, а также близких друзей и родственников Дианы. Всего порядка 100 человек. Об этом пишет Нola.

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