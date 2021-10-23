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«Хочу в Париж»: Светлана Малькова задумалась о переезде

Многодетная мама живет в Словении с тремя детьми.

«Хочу в Париж»: Светлана Малькова задумалась о переезде
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

Бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой  — Светлана Малькова живет в Словении. Она воспитывает троих детей и недавно задумалась о переезде. В своем микроблоге многодетная мама рассказала, что планирует перебраться из Любляны к морю.

«В планах переехать на море, на границу с Италией», — написала Малькова.

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Светлана Малькова рассказала о своих планах. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

Также Светлана призналась, что хочет встретить новый год во Франции.

«Жду карточки детям. Хочу в Париж», — отметила Малькова.

Напомним, в прошлом году муж Светланы Роман уехал на заработки в Россию, где встретил свою новую любовь. С Анастасией Макеевой он познакомился на ее даче. Влюбленные сыграли свадьбу в мае этого года.

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