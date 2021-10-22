«Как же было здорово!»: Малькова с грустью вспоминает время, когда вся семья была в сборе

После развода с Романом Мальковым, который теперь является мужем Анастасии Макеевой, Светлана осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей и только недавно добилась выплаты алиментов на них. Правда, на этом судебные разбирательства не прекратились.

В своем инстаграм Светлана поделилась кадрами, на которых ее семья запечатлена в период карантина-2020. Многодетная мама с грустью вспоминает то время, когда вся семья была в сборе.

«Как же было здорово, не смотря на все, это лучшее время! Тогда нам всем казалось, что это худшее, что могло с нами произойти, но, оглядываясь назад, ты понимаешь, как же было здорово! Цените каждый день!», — написала Малькова.

Напомним, старший сын Светланы еще в апреле перебрался в Москву к отцу и мачехе. Ранее он не общался с родной мамой. Но недавно Малькова заявила, что восстановила отношения с Андреем.

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