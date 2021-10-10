«Не вижу смысла афишировать»: Малькова призналась, что восстановила общение со старшим сыном

Андрей живет в Москве с отцом и мачехой.

Пока Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают на Мальдивах, старший сын бизнесмена, 16-летний Андрей, находится в Москве. Ранее сообщалось, что он не хочет общаться с мамой, которая осталась жить в Словении с тремя детьми. В своем инстаграм Светлана сделала другое заявление.

«Хочу всем сообщить, со старшим сыном Андреем мы общаемся, не вижу смысла афишировать. Есть грань личного. И есть личная жизнь, куда я впускать всех не хочу и не могу. Только близкие люди знают подробности, ну и те, кому я доверяю», — написала Малькова.

Напомним, недавно Светлана добилась выплаты алиментов с бывшего мужа через суд. Ранее Роман заявил, что осуществил перевод денег.

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