«Камера, мотор, поехали!»: Светлана Малькова мечтает о карьере на телевидении

После развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, многодетная мама осталась жить в Словении.

Анастасия Макеева и Роман Мальков улетели на Мальдивы. Там актриса изучает квантовую психологию под руководством звездного психолога. А бывшая жена бизнесмена-строителя тем временем готовится принять участие в очередном ток-шоу.

В своем инстаграм Светлана Малькова поделилась кадрами, на которых запечатлелась со студийной видеокамерой.

«Камера, мотор, поехали!», — сказала Малькова.

Напомним, ранее Светлана заявляла, что хотела бы работать на российском телевидении. При этом жить она осталась в Словении. После развода многодетная мама в течение полугода, по ее словам, ждала выплаты алиментов от бывшего мужа. Недавно, как сообщалось ранее, Роман Мальков выполнил все обязательства.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.