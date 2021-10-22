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«Вот это сапоги дембельские!»: Ксения Бородина показала образ с актуальной обувью на толстой подошве

Экс-возлюбленная Курбана Омарова собралась на вечерний променад.

«Вот это сапоги дембельские!»: Ксения Бородина показала образ с актуальной обувью на толстой подошве
Ксения Бородина. Фото: Instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина поделилась смелым образом для вечеринки в своем микроблоге. Знаменитость использовала модные сапоги на «тракторной» подошве, чтобы продемонстрировать постройневшие ножки.

Ранее Бородина заявляла, что похудела. Благодаря частым репетициям для шоу «Ледниковый период» телеведущая скинула несколько килограммов. А теперь Ксения старается везде демонстрировать худенькие ножки.

Вот и для пятничной тусовки Бородина предпочла наряд с эффектом голых ног. Знаменитость надела короткие кожаные шорты, которые скрылись под клетчатой рубашкой.

Ксения дополнила образ высокими сапогами на грубой подошве и белой сумочкой Off-White.

Ксения Бородина. Фото: Instagram.com/borodylia
Ксения Бородина в модных сапогах. Фото: Instagram.com/borodylia

«Такие сапоги ковбои носят», «Вот это сапоги дембельские!», «Какие сапоги прикольные, у меня дед в такие галифе заправлял», «Стильная такая», «Классный образ», «Ксения, вы такая яркая!», «Сапоги просто пушка»,  – восхитились обувью на рельефной подошве поклонники Ксении.

Напомним, ранее Ксения Бородина похвасталась постройневшей фигурой. Знаменитость показала, что почти все брюки в ее гардеробе стали широки в талии.

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