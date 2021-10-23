«О, новый Дудь – фигня»: Воля подколол журналиста после его нелестных слов о Comedy Club

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. В своем выступлении юморист затронул тему огромного количества информации и гаджетов в жизни людей.
«Я клянусь, что у нас в офисе есть парень, который смотрит Ютуб на ускоренной перемотке. Знаете, функция есть такая. В два раза ускоряет. Он сидит и смотрит. И у него там. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. О, новый Дудь — фигня. Все он понял сразу».
Как отметил Павел Воля, люди перестали думать.
«Клянусь, что я для него звучу вот так протяжно: «Задолбал. Давай поработай, Батруха», — сказал Воля.
Ранее Юрий Дудь в беседе с рэпером Моргенштерном заявил:
«Comedy Club считается академическим примером того, как люди стали суперпопулярными, суперизвестными, потому что они шутили над чем-то. Над русским шоу-бизнесом, люксом. Потом они сами в него превратились и их ремесло, в данном случае комедия перестала работать».
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