«О, новый Дудь – фигня»: Воля подколол журналиста после его нелестных слов о Comedy Club

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«У вас промо было в 2014 году»: Воля и Харламов в шутку оценили присоединение Крыма к России

Актриса Кристина Орбакайте, пришедшая на шоу, сыграла в двух фильмах режиссера Светланы Дружининой, которые имеют отношение к полуострову.