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«О, новый Дудь – фигня»: Воля подколол журналиста после его нелестных слов о Comedy Club

Шоумен в выступлении затронул тему огромного количества информации и гаджетов.

«О, новый Дудь – фигня»: Воля подколол журналиста после его нелестных слов о Comedy Club
Юрий Дудь. Фото: instagram.com/yurydud/

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. В своем выступлении юморист затронул тему огромного количества информации и гаджетов в жизни людей.

Павел Воля
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

«Я клянусь, что у нас в офисе есть парень, который смотрит Ютуб на ускоренной перемотке. Знаете, функция есть такая. В два раза ускоряет. Он сидит и смотрит. И у него там. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. О, новый Дудь — фигня. Все он понял сразу».

Павел Воля

Как отметил Павел Воля, люди перестали думать.

«Клянусь, что я для него звучу вот так протяжно: «Задолбал. Давай поработай, Батруха», — сказал Воля.

Ранее Юрий Дудь в беседе с рэпером Моргенштерном заявил:

«Comedy Club считается академическим примером того, как люди стали суперпопулярными, суперизвестными, потому что они шутили над чем-то. Над русским шоу-бизнесом, люксом. Потом они сами в него превратились и их ремесло, в данном случае комедия перестала работать».

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Канал ТНТМоргенштернПавел ВоляШоу "Камеди клаб"Юрий Дудь