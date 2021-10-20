Решение суда вступило в силу: Юрий Дудь выплатит 100 тысяч рублей штрафа за свои интервью

Журналиста Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Ведущий авторского шоу на YouTube провел неудачные интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Однако сам Дудь считает, что как раз наоборот, хотел, чтобы зрители после выхода его программ воздержались от употребления запрещенных веществ. Ранее он просил закрыть дело за неимением состава преступления, но суд ходатайство отклонил и решение уже вступило в силу.

В зал заседания Юрий Дудь не пришел, его интересы представлял адвокат, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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