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Решение суда вступило в силу: Юрий Дудь выплатит 100 тысяч рублей штрафа за свои интервью

В двух программах защитники правопорядка усмотрели пропаганду наркотиков.

Решение суда вступило в силу: Юрий Дудь выплатит 100 тысяч рублей штрафа за свои интервью
Юрий Дудь. Фото: instagram.com/yurydud/

Журналиста Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Ведущий авторского шоу на YouTube провел неудачные интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Юрий Дудь. Фото: instagram.com/yurydud/

Однако сам Дудь считает, что как раз наоборот, хотел, чтобы зрители после выхода его программ воздержались от употребления запрещенных веществ. Ранее он просил закрыть дело за неимением состава преступления, но суд ходатайство отклонил и решение уже вступило в силу.

В зал заседания Юрий Дудь не пришел, его интересы представлял адвокат, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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