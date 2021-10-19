Знаковые сцены, актеры: Дудь посвятил новый выпуск своего шоу комедии Меньшова «Ширли-мырли»

Юрий Дудь не так давно был признан самым топовым блогером. По данным исследовательского холдинга Romir, журналист занял верхнюю строчку рейтинга доверия пользователей YouTube. И это не удивительно, так как его работой восхищаются многие коллеги. Он брал интервью у Славы Марлоу, Александра Гордона, Моргенштерна и других известных персон.

А новый выпуск своего шоу на YouTube-канале Дудь посвятил неожиданной теме. Он решил разобрать недооцененную комедию Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Журналист напомнил, что такие картины этого режиссера как «Любовь и голуби», а также «Москва слезам не верит», получили всенародную любовь и много наград. А вот фильм «Ширли-мырли» поняли не все.

«Грубые шутки, диковатый сюжет, ощущение тотального хаоса — все это давало повод называть фильм дурновкусием и считать, что мастер ошибся», — говорит автор ролика.

Вместе с Даней Туровским он решил исправить эту несправедливость, так как считает недооцененный шедевр — одним из главных фильмов 90-х и важнейшей главой энциклопедии русской жизни. Дудь разобраться в значении, идеях и причинах неожиданной реакции на эту картину. Он также рассказал о знаковых сценах, как шли съемки, а также об актерах.

Напомним, что в комедии снялись: Олег Табаков, Владимир Гаркалин и Игорь Угольников. Владимир Меньшов ушел из жизни в июле этого года.

Отметим, что уже за первые часы после публикации ролик собрал больше полумиллиона просмотров.

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