«Наедь на Моргенштерна»: Джигурда рассказал, что ему обещали миллионы за конфликт с рэперами

Однако 60-летний артист не готов делать что угодно за деньги.

60-летний Никита Джигурда стал новым гостем YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет Максим Галкин. Когда ведущий знакомил титана шоу-бизнеса с его молодым оппонентом, актер заявил, что он один из немногих в своем поколении, кто стремится защищать молодых артистов, а не критиковать их.

«Мне недавно звонили: «Наедь на Моргенштерна, на рэп, денег дадим». Я говорю: «Не буду!» Мне бабки, миллионы в долларовых исчислениях предлагали, но я играю свою игру, — рассказал Джигурда. — Недостаток сегодняшней музыкальной и не только культуры в том, что вы за бабки можете сделать все, что угодно. А у меня есть та грань, которую я не переступлю». «У меня, если мне миллионы предлагают, граней нету вообще», — признался в ответ Галкин.

Напомним, что в 2021 году Никита Джигурда поддержал молодое дарование — Ольгу Бузову во МХАТе, зато вступил в жесткую полемику с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Речь шла даже о встрече на ринге.

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