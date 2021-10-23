«Очень долго буду помнить тот взгляд»: Пересильд впервые рассказала о нервной стыковке с МКС

Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос 5 октября. Актриса и режиссер снимали там фильм под рабочим названием «Вызов». В общей сложности на орбите киноэкипаж пробыл 12 суток, но начало их путешествия получилось весьма волнительным.

Все дело в том, что ракета, на борту которой находились Пересильд Шипенко и герой России Антон Шкаплеров, не смогла автоматически состыковаться с МКС.

«Я посмотрела на Клима. И очень долго помню буду помнить тот взгляд. Ни слова не сказали друг другу. А потом я вдруг произнесла: «Антон, я готова приступить к расчетам». Каким расчетам? Что я готова была считать? Не знаю. В целом российский модуль МКС — это небольшое пространство, похожее на кухню хрущевки. А вообще, это как коммуналка. Мне все время хотелось танцевать. Я чувствовала себя феей-нимфой. Где ты еще так полетаешь?», — сказала Пересильд в программе «Вечерний Ургант».

Добавим, что над фильмом работа будет продолжаться до конца 2022 года. Ранее Шипенко отмечал, что он планирует вернуть в прокате потраченные два миллиарда рублей на их полет.

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