Клим Шипенко предположил, когда будет известна дата выхода фильма «Вызов»

Режиссер уверен, что огромные траты на съемки в космосе непременно окупятся.

17 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю после полета на МКС. Своими впечатлениями от полета актриса и режиссер поделились на площадках ТАСС и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Клим Шипенко рассказал, какой материал удалось снять для фильма «Вызов» и когда ждать выхода картины в прокат.

«Отсняли много часов, привезли порядка 30 терабайт информации. Это чуть больше 30 часов видео. Думаю, после монтажа будет примерно 25–30 минут хронометража. Мы даже виды Земли сняли впрок. У нас была хорошая камера и я решил, что на нее нужно снять все, что возможно. Чтобы было минимальное вторжение компьютерной графики», — делится режиссер.

Конечно же, многих интересует, окупится ли проект. Режиссер уверен, что да. Так как слишком большой масштаб и внимание во всем мире.

«Я думаю, окупится. У меня есть такие ожидания. Проект ждут люди из разных стран, пишут в соцсетях. Если кино выходит на мировой уровень, то способно окупить бюджет. Перед нами стоит такая задача», — говорит Шипенко.

Пока о дате выхода «Вызова» в прокат говорить рано. Скорее всего, только в начале 2022 года станут ясны сроки.

«До конца следующего года будут съемки. Потом постпродакшн, а дальше продюсеры с прокатчиками выберут дату, которая идеально подойдет. Она будет зависеть от сетки остальных премьер. Это тоже решится в начале 2022 года. Но, возможно, до этого времени увидим тизер, снятый в космосе», — предположил режиссер.

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