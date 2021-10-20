«Никогда не было так радостно»: после космоса Пересильд переосмыслила простые земные вещи

Актриса наслаждается даже тем, что просто стоит ногами на земле.

Через три дня после возвращения с МКС на Землю актриса Юлия Пересильд призналась поклонникам в социальной сети, что наконец начала осознавать все, что с ней произошло в космосе.

«Хорошо. Осень. Солнце. И дышится полной грудью. Я стою ногами на Земле. И никогда не было так радостно от этого осознания простых вещей», — написала 37-летняя артистка в Instagram, опубликовав фото, сделанное за полчаса до входа в космический корабль.

Звезды российского шоу-бизнеса, которые гордятся своей коллегой, выдержавшей испытание полетом, тут же откликнулись на пост актрисы словами поддержки.

«Юля! Дорогая! Ты, конечно, потрясающая!» — написал из больничной палаты Сергей Безруков. «Юлечка! Кайфуй и осознавай каждый момент. Горжусь!» — отреагировала Лера Кудрявцева.

Также в комментариях отметились Елена Валюшкина, Светлана Ходченкова, Марина Александрова, Марина Кравец и другие звезды.

Напомним, что в день приземления Пересильд призналась, что ей грустно от того, что время на орбите пролетело так быстро и этот опыт никогда уже не повторится. Актриса провела на МКС 12 дней, снимая первый в истории художественный фильм, для которого исполнительницу главной роли отправили в космос.

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