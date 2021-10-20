«Очень смешно и трогательно»: Пересильд рассказала подробности пребывания в космосе

Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись из космоса 17 октября. Там они снимали кино под рабочим названием «Вызов». По сюжету картины, женщина-хирург, роль которой досталась Юлии, прилетела на МКС, чтобы провести сложную операцию. По возвращению актриса рассказала подробности.

«На МКС есть такая традиция – летать друг к другу на ужин каждую неделю. Было здорово. Очень смешно и трогательно. В гости все приходят со своим. Берут мешок, укладывают консервы, заранее греют, летим туда. Банка летит по кругу, все ложечкой пробуют. У ребят, конечно, другие блюда – очень вкусные десерты. Мы со всеми познакомились, им было интересно общаться с нами. Безо всякой подоплеки. МКС — это такая большая космическая семья. Вне зависимости от наций», — цитирует актрису «Комсомольская правда».

Добавим, что работа над фильмом «Вызов» будет идти до конца 2022 года.

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