«Привык от одной звезды к другой переходить»: Харламов отправил Манукяна на перепись населения

Как отметил шоумен, Киркоров больше никому дверь не откроет.

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ подшутил над поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном. В гости на шоу пришел главный переписчик России Павел Смелов из Росстата.

«Как вы будете переписать звезд. Вряд ли Киркоров откроется вообще кому бы то ни было», — спросил Харламов.

«У нас будет специальный гламурный переписчик. Я вод думаю «хомяка» пригласить — тиктокера Алину Ким», — ответил Смелов.

«Слушайте, ну «хомяку» Киркоров не откроет. Он скажет: «А, женщина. Неинтересно», — пошутил второй ведущий Павел Воля.

«О, у меня идея родилась. Пусть Дава ездит переписывать звезд. Он привык от одной звезды к другой переходить. Причем там пол неважен вообще». Гарик Харламов

Напомним, что Филипп Киркоров и Давид Манукян шокировали публику несколько месяцев назад на премии «Муз-ТВ». Они появились на церемонии в образе жениха и невесты, после чего и начались шуточки на их счет, касающиеся ориентации.

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