Репетиция юбилея: Киркоров соберет гостей в Дубае

Крупнейший музыкальный фестиваль PARUS в этом году отметит свое пятилетие. Он пройдет в Дубае на площадке Events Arena с живописным видом на легендарный отель Burj Al Arab. Среди гостей — Леонид Агутин, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Моргенштерн, БИ-2, Баста, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы».

Стас Михайлов, Леонид Агутин и Филипп Киркоров выступят с новой шоу-программой Gold 4 ноября. В Дубай поп-король поедет вместе с наследниками и целой батареей чемоданов с нарядами.

«А где еще их выгуливать, где радовать и удивлять поклонников. Я очень ответственно подхожу к выбору костюмов и для сцены, и для выходов в свет. Не могу позволить себе некачественные вещи. Для этого я обращаюсь к именитым дизайнерам как в нашей стране, так и за границей. Из-за высокого роста у меня нестандартный размер. Мне трудно что-то подобрать себе в магазинах. Поэтому самые лучшие бренды создают для меня эксклюзивные вещи, в которых я потом появляюсь. И все начинают это обсуждать. А за все красивое и ах-ах надо платить большие деньги. Я неплохо зарабатываю. У меня на афише спонсоров нет. Я чувствую свою полную независимость. Мне от этого хорошо. Я никому не должен. Да, я потратил на свое шоу колоссальные деньги. Но я горжусь тем, что могу заработать и позволить себе сделать программу, за которую мне не стыдно», — рассказал Киркоров.

На фестивале PARUS артист отрепетирует свою юбилейную программу, которую планирует показать весной в Кремлевском дворце. Добавим, что 30 апреля Филипп Киркоров отметит 55-летие. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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