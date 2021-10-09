«Скрывали наши отношения»: Давид Манукян рассказал о самом сложном периоде в общении с Ольгой Бузовой

Шоумен признался, что во время съемок клипа на песню «Лайкер» уже был влюблен в телеведущую.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой — Давид Манукян — вспомнил, как ему приходилось скрывать свои чувства к бывшей избраннице.

Напомним, роман Давида и Ольги длился около полутора лет. В январе этого года пара окончательно рассталась. Бузова обвинила Манукяна в абьюзивных отношениях. Однако артист все отрицает.

А недавно Давид рассказал, как ему тяжело было с экс-возлюбленной. Особенно в период съемок клипа Бузовой «Лайкер». Тогда исполнители уже были парой, но скрывали этот факт от посторонних глаз.

«Период, когда мы с Олей скрывали наши отношения, был для меня очень тяжелым. Потому что приходилось постоянно прятаться, сидеть в машине, ждать, пока народ разойдется… Сложно. Не хочу играть в такие игры», — заявил Манукян в YouTube-шоу «Вокруг ТВ».

После расставания с Ольгой Бузовой исполнитель боится снова обжечься. Несмотря на неудачный роман, Манукян мечтает о преданной возлюбленной и крепкой семье. При этом артист не уверен, что сможет влюбиться в простую, немедийную девушку.

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