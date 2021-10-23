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«Это ведь не пляж!»: Анфиса Чехова в «голом» платье засветила нижнее белье

Недавно телеведущая вернулась из отпуска.

«Это ведь не пляж!»: Анфиса Чехова в «голом» платье засветила нижнее белье
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Буквально на днях Анфиса Чехова нежилась под теплыми солнечными лучами. Телеведущая отдыхала в Мексике. А после возвращения сразу же подключилась к светской жизни. Накануне она отметилась на вечеринке по случаю премии «Люди года» в Фейсбук.

Анфиса выбрала полупрозрачное черное платье в пол, засветив все свои прелести.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

«Богиня! Забыла одеться! Как прекрасно постройнела! Шикарно! Это ведь не пляж! Платьем как-то не назовешь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Чехова отметит свое 44-летие. Телеведущая всегда отличалась пышными формами, но в последнее время ей удалось сбросить лишние килограммы. Теперь Анфиса без труда позирует в самых смелых образах и бикини.

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