«Это ведь не пляж!»: Анфиса Чехова в «голом» платье засветила нижнее белье

Буквально на днях Анфиса Чехова нежилась под теплыми солнечными лучами. Телеведущая отдыхала в Мексике. А после возвращения сразу же подключилась к светской жизни. Накануне она отметилась на вечеринке по случаю премии «Люди года» в Фейсбук.

Анфиса выбрала полупрозрачное черное платье в пол, засветив все свои прелести.

«Богиня! Забыла одеться! Как прекрасно постройнела! Шикарно! Это ведь не пляж! Платьем как-то не назовешь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Чехова отметит свое 44-летие. Телеведущая всегда отличалась пышными формами, но в последнее время ей удалось сбросить лишние килограммы. Теперь Анфиса без труда позирует в самых смелых образах и бикини.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.