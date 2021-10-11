«Это просто WOW»: Чехова в «воздушном» сарафане обмакнула ножки в бассейн

Анфиса Чехова – ярая путешественница. Буквально недавно она отдыхала в США, где посетила Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Майами. Теперь телеведущая решила отправиться в Мексику. Кадрами с отдыха она делится в своем инстаграм.

«Мексика – это просто WOW!», — написала Чехова.

На фото Анфиса позировала в «воздушном» сарафане на бортике бассейна. Образ она дополнила соломенной шляпкой.

«Какая классная! Огонь! Шикарная! Красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в ноябре Чехова отметит свой 44-й день рождения. Телеведущая растит сына Соломона от актера Гурама Баблишвили, с которым развелась несколько лет назад. Другие подробности своей личной жизни она не раскрывает.

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