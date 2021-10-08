«Такая дорогая»: Анфиса Чехова пожаловалась на медицину в Америке

Ведущая программы «Как выйти замуж» Анфиса Чехова рассказала о своем опыте лечения в Америке. Знаменитость назвала медицину в США очень дорогой.

По словам Чеховой, без специальной медицинской страховки от работодателя в штатах можно разориться.

«Все в Америке хорошо. Но медицина такая дорогая. Если у тебя нет солидной страховки, которую как правило предоставляет твой работодатель, то лечение, анализы могут тебя разорить. Я даже знаю тут одного доктора, который создал приложение, где за небольшую плату любой американец может показать свои болячки врачам онлайн, и они дадут рекомендации», — поделилась опытом Чехова.

Знаменитость даже начала гордиться отечественной медициной.

«Любые врачи, МРТ, супер вежливое обслуживание! И за эти несколько лет я потратила денег в разы меньше, чем год американской страховки», — отметила Анфиса.

Напомним, ранее Анфиса Чехова рассказала, как испортила сосуды. В надежде похудеть артистка пила большое количество таблеток от лишнего веса.

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