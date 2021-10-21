«Воспоминания через край»: Анфиса Чехова зазывно повиляла бедрами в «летящем» платьице

Анфиса Чехова провела незабываемое время в Мексике. В своем инстаграм телеведущая делилась моментами отпуска, показывая фанатам все подробности. Но путешествие подошло к концу.

«А воспоминаний столько, что выливаются через край! Спасибо всем девчонкам, спонтанно отважившимся на это приключение! За месяц собрать компанию для такого дальнего и не дешевого путешествия, объективно говоря, было настоящим достижением», — написала Чехова.

При этом телеведущая поделилась видеороликом, на котором веселилась в компании подруги. Анфиса выбрала «летящее» короткое платье с воланами.

«Классные! Красивая какая! Супер!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Лямки в тело впились: похудевшая Чехова в фантазийном бикини слегка перестаралась с утяжкой Ведущая отдыхает в Мексике с подругой.

Напомним, в этом году Чехова отметит свой 44-й день рождения. Она воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.