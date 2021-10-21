«Воспоминания через край»: Анфиса Чехова зазывно повиляла бедрами в «летящем» платьице

Анфиса Чехова провела незабываемое время в Мексике. В своем инстаграм телеведущая делилась моментами отпуска, показывая фанатам все подробности. Но путешествие подошло к концу.
«А воспоминаний столько, что выливаются через край! Спасибо всем девчонкам, спонтанно отважившимся на это приключение! За месяц собрать компанию для такого дальнего и не дешевого путешествия, объективно говоря, было настоящим достижением», — написала Чехова.
При этом телеведущая поделилась видеороликом, на котором веселилась в компании подруги. Анфиса выбрала «летящее» короткое платье с воланами.
«Классные! Красивая какая! Супер!», — писали пользователи Сети.
Напомним, в этом году Чехова отметит свой 44-й день рождения. Она воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили.
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