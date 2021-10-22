Разумный шопинг: какие вещи можно покупать на 10 лет вперед, назвал Александр Васильев

Александр Васильев – компетентный эксперт в мире моды, который нередко дает свои профессиональные прогнозы. Например, он не в восторге от тренда на оверсайз, но вынужден признать, что людям он нравится.
По наблюдениям историка моды, популярность оверсайза сойдет на нет еще не скоро. Примерно через 10 лет.
«Несомненно, идея оверсайз — это то, что с нами надолго, потому что для современного человека мода и комфорт — это понятия синонимичные. А оверсайз – это то, что очень удобно носить, независимо от размера и возраста», — подтвердила наблюдения коллеги Эвелина Хромченко.
В ночередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев дал еще один прогноз, обещая долгую жизнь зеленому цвету, который стал практически вирусным в этом сезоне.
«Зеленый цвет упорно не хочет уходить из моды и останется в ней надолго. Я считаю, что весь сезон десятилетия. Мой прогноз такой – ждите до 2030 года», — сказал ведущий проекта.
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