Разумный шопинг: какие вещи можно покупать на 10 лет вперед, назвал Александр Васильев

Также историк моды полагает, что оверсайз – это мода, которая еще долго продержится в трендах.

Александр Васильев – компетентный эксперт в мире моды, который нередко дает свои профессиональные прогнозы. Например, он не в восторге от тренда на оверсайз, но вынужден признать, что людям он нравится.

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По наблюдениям историка моды, популярность оверсайза сойдет на нет еще не скоро. Примерно через 10 лет.

«Несомненно, идея оверсайз — это то, что с нами надолго, потому что для современного человека мода и комфорт — это понятия синонимичные. А оверсайз – это то, что очень удобно носить, независимо от размера и возраста», — подтвердила наблюдения коллеги Эвелина Хромченко.

В ночередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев дал еще один прогноз, обещая долгую жизнь зеленому цвету, который стал практически вирусным в этом сезоне.

«Зеленый цвет упорно не хочет уходить из моды и останется в ней надолго. Я считаю, что весь сезон десятилетия. Мой прогноз такой – ждите до 2030 года», — сказал ведущий проекта.

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