Александр Васильев тепло поздравил с днем рождения свою единственную сестру-переводчика

Историк моды разместил несколько фотографий со своей любимой родственницей.

Историк моды Александр Васильев в Instagram разместил несколько снимков своей сестры — Наталии Толкуновой. В частности, он показал, как его родственница выглядела в юности. На некоторых снимках Александр Васильев запечатлен вместе с сестренкой, которую он сильно любит.

«Сегодня день рождения моей единственной и любимой сестры, журналиста и переводчика Наталии Толкуновой! С днем рождения, Наташа!» Александр Васильев

«А у меня тоже есть брат! И я его очень люблю. Уверена, что Наташа вас очень любит, дорогой Александр Александрович. С днем рождения Наташу! Здоровья и счастья!» — заметила в комментариях телеведущая Елена Малышева.

Напомним, что Александр Васильев — известный в России историк моды. Он почетный член российской Академии художеств.

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