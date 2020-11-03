«Это мода десятилетия»: Хромченко и Васильев рекомендовали смело покупать вещи оверсайз

То, что было совсем недавно ультратрендовым, постепенно переходит в разряд классики.

Безразмерные вещи оверсайз некогда ярко ворвались на мировые модные подиумы. Наряды «с чужого плеча» пришлись по вкусу далеко не всем и-за явного отсутствия изящества. Однако постепенно публика привыкла к ним, а многие высокого оценили не только их необычный вид, но и практичность – они удобны, в них тепло и под ними можно спрятать пару лишних килограммов.

Однако любые тенденции теряют свою новизну, поэтому у многих женщин справедливо закрались сомнения – а стоит ли сейчас, в такое нестабильное финансовое время приобретать наряды оверсайз. Или все-таки лучше обратить свое внимание на новинки? На Первом канале в эфире «Модного приговора» заверили – стоит, безразмерность решила обосноваться в наших гардеробах надолго.

«Я думаю, что идея оверсайз – это мода десятилетия. К сожалению, а может быть, и к счастью», — заметил Александр Васильев.

Его соведущая Эвелина Хромченко полностью согласилась с коллегой.