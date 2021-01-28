Будь в тренде: Васильев представил супермодный цвет гоголя-моголя, нежный и утонченный

В модном сезоне 2020-2021 желтые оттенки стали настоящими фаворитами. В эфире «Модного приговора» не раз говорили о различных его тонах, провозглашая то один то другой на пьедестале популярности. В числе самых трендовых уже засветились канареечный, лимонный, шафрана, восточных специй в оттенке желтого и горчично-желтый.

На смену сочному летнему колору сейчас стали входить в моду более сдержанные. И в настоящий момент все больше завоевывает сердца дизайнеров, а вслед за ними и женщин, оттенок гоголя-моголя или омлета. Слегка выбеленный тон, по словам Александра Васильева, ведущего модного шоу, довольно универсален, и особенно хорошо сочетается с черным цветом, делая его более сочным. Кроме того, данный тон смотрится благородно, нежно и утонченно.

«Этот оттенок в тренде сезона, а в сочетании с черным он достигает определенного баланса», — заметил историк моды.

Ранее на фэшн-проекте представили пальто, которое моментально делает образ стильным. Речь идет о наряде с леопардовым принтом. Ведущая проекта Эвелина Хромченко заверила, что этот анималистичный рисунок никогда не выйдет из моды и его можно смело включать в свой гардероб.

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