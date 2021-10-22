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Какая конфеточка: разомлевшая Королева запечатлелась в сибирской баньке, скромно прикрыв пышную грудь веточками

Звезда обожает парные процедуры и особенно по пятницам.

Какая конфеточка: разомлевшая Королева запечатлелась в сибирской баньке, скромно прикрыв пышную грудь веточками
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

Наташа Королева – большая поклонница русской бани, в которую ходит при каждом удобном случае. Будучи в Екатеринбурге, она не упустила случая и посетила не только парную, но и молодильный чан.

Звезда разомлела в нем и запечатлелась на память, обложившись еловыми веточками.

Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star/

«На чиле, на расслабоне. Ну, здравствуй, пятница!» — подписала Наташа Королева обнародованный в личном блоге кадр.

«Как здорово!» — восхитилась Виктория Боня в комментариях.

«Супер», — не смогла сдержать эмоций подруга Аллы Пугачевой адвокат Ида Достман.

«С легким паром!» — поддержала тему светская львица Виктория Шелягова.

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