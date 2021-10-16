Крупным планом: Наташа Королева в «волосатом» платье сверкнула пышным декольте

Певица не постеснялась показать свои выдающиеся прелести в микроблоге.

Звезда 90-х Наташа Королева изредка публикует в своем микроблоге фото и видео из жизни. Накануне красотка собиралась на юбилей к Николаю Баскову и тщательно готовилась. Создать образ ей помогли бьюти-мастера и стилисты, и на вечеринку звезда пришла в притягивающем взгляд платье, с крупными локонами и выразительным макияжем.

Чтобы показать свой образ, Королева решила снять себя на селфи. И первое, что открывается взору зрителя stories в микроблоге артистки, это ее выдающийся бюст. Она показала декольте крупным планом, а также засветила оригинальный стиль платья – оно было обшито тончайшей бахромой и казалось «волосатым».

Кстати, королева тоже отдала предпочтение черному цвету в наряде. Как и многие другие знаменитости, которые пришли в этот вечер на праздник Баскова.

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