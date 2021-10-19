Декольте открыть, остальное скрыть: Наташа Королева в черном комбинезоне скорректировала фигуру

Наташа Королева прошедшим летом изрядно поправилась. Звезда сама рассказала, что all inclusive вышел ей боком, а точнее, на боках. Но предпринимать что-либо артистка из 90-х не собирается – уверена, что само все уйдет.

Правда, пока ей приходится скрывать лишнее при помощи нарядов. На вечеринке в честь юбилея Николая Баскова звезда появилась в тотальном черном образе, который не только стройнит, но и благодаря декору маскирует пышности.

На Королевой был черный комбинезон с открытыми плечами, верх которого украшала длинна бахрома. Она переливалась от цвета софитов и струилась ниже по талии, отвлекая внимание от лишних объемов в районе рук, живота и бедер.

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