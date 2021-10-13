«Королева жизни»: Лариса Копенкина взобралась на бар-стойку и погрозила кожаной плеткой

Лариса Копенкина только-только вернулась из отпуска. Бывшая жена Прохора Шаляпина две недели провела на Красном море, с удовольствием делясь впечатлениями и снимками в бикини у себя в микроблоге.

По приезде в Москву женщина продолжила кутить и с подругой пошла в кабаре. Там она разошлась настолько, что взобралась на бар-стойку и помахала кожаной плеткой.

«Девочки, не бойтесь в этой жизни ничего. Если в руках у вас плетка, вы – королева жизни!», — властно произнесла дама.

Подписчики в комментариях пришли в восторг от выходки женщины. «Ларька, я вас обожаю!», «Футболка огонь», «Бабуля хулигант», «Звезде можно все», «Огнище!», «Молодец!», «Молодец молодая душой девочка!», — пишут люди.

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